Bari protagonista in prima serata su Rai 1 con la fiction “Il metodo Fenoglio”

La città di Bari torna protagonista in tv. Ad annunciare la nuova serie televisiva che porterà le piazze e i vicoli del capoluogo sulla rete nazionale, il sindaco Antonio Decaro.

La fiction

La trilogia di Gianrico Carofiglio, “Il Maresciallo Fenoglio”, diventa una serie tv grazie a Rai Fiction - Clemart srl e con il contributo della Apulia Film Commission. “Il metodo Fenoglio” sarà in onda domani sera in prima serata su Rai 1. «La nostra città - scrive sulla propria pagina Facebook, Antonio Decaro - torna protagonista in TV e nelle case di tanti Italiani, con una storia avvincente che prende il via nel 1991, dopo il tragico Incendio del Teatro Petruzzelli». Accanto ad Alessio Boni, che interpreta il Maresciallo Fenoglio, un cast di attori baresi e pugliesi che rende ancora più autentica la sceneggiatura di una storia scritta da uno dei più bravi scrittori italiani Gianrico Carofiglio. Appuntamento, dunque, domani sera su Rai 1.