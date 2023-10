Rocco Schiavone, su farà la stagione 6: le riprese nel 2024. C'è la conferma

Rocco Schiavone torna in tv. La sesta stagione della la fiction di Rai2 tratta dai romanzi di Antonio Manzini con protagonista Marco Giallini, si farà nel 2024.

La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime ore in un'intervista esclusiva rilasciata a RadioRoma.it dall'attore Mirko Frezza.



«Mi prendo questa responsabilità e annuncio in esclusiva a tutti i telespettatori di Radio Roma che la sesta stagione di Rocco Schiavone si farà» ha detto Frezza in collegamento con la trasmissione "A Casa di Amici" condotta da Maurizio Martinelli, Giulia Capobianco ed Eleonora Pezzella sul canale 14 del digitale terrestre Lazio.

«Antonio Manzini ha fatto uscire il suo ultimo libro e siamo pronti per girare la nuova stagione che si farà nel 2024, speriamo di poter lasciare sempre le stesse emozioni - ha proseguito l'attore - La gente vuole sapere come finirà, anche se hanno già letto i libri, si aspettano qualcosa di diverso».

La notizia arrivata a Radio Roma Television conferma, spiegano in una nota, «le indiscrezioni di qualche settimana fa della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che aveva parlato di una possibile messa in onda della nuova stagione della fortunata serie tv nell'autunno 2024 o, al più tardi, ad inizio 2025».