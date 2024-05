Bari ad alta tensione, il presidente De Laurentiis finisce sotto scorta

Aria tesissima a Bari. Dopo l’aggressione perpetrata ai danni del ds Ciro Polito, le autorità hanno deciso di concedere la scorta al presidente Luigi De Laurentiis considerando il clima di contestazione che potrebbe maturare venerdì sera in occasione della partita contro il Brescia che potrebbe sancire la retrocessione diretta della squadra in Serie C.

Decisione scaturita sulla base di alcuni dissidi tra il numero uno della società e una frangia della tifoseria. Un modo tutt’altro che sereno di arrivare alla partita della vita in programma al San Nicola tra tre giorni.

Cosa è successo

Un gesto assolutamente da condannare, ma che purtroppo dà la misura di quello che è il clima che si sta vivendo in queste ore a Bari. L'aggressione al direttore sportivo Ciro Polito avvenuta nella serata di domenica è la fotografia della situazione nel capoluogo pugliese.



Il diesse biancorosso ha viaggiato con la macchina e, dopo il pareggio al Tombolato di Cittadella, era con sua moglie pronto a tornare a Bari. È accaduto domenica sera intorno alle 21 in una stazione di servizio nel territorio di Occhiobello, nei pressi di Rovigo. Secondo una prima ricostruzione il direttore sportivo del club biancorosso, che viaggiava appunto in auto in compagnia della moglie, è stato avvicinato da un gruppo di quattro tifosi pugliesi, che avrebbero chiesto spiegazioni al manager dell'area tecnica sul momento di crisi della squadra. Ne è nata una discussione molto animata, poi purtroppo sfociata in un'aggressione fisica da parte di almeno due dei quattro sostenitori, nella quale ha avuto la peggio proprio Polito.

Il diesse del Bari ha già presentato denuncia per l'accaduto.