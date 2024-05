A Terni il Bari sarà da solo: trasferta vietata

Il prefetto di Terni, Giovanni Bruno, ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Puglia per la partita Ternana-Bari di giovedì 23 maggio, gara di ritorno della finale playout di Serie B. La decisione è stata presa a seguito di una riunione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha evidenziato il "concreto pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica".

I precedenti

All'andata ci furono alcuni dissapori tra le due tifoserie. "Questi episodi - ha spiegato la Prefettura - hanno inasprito il clima di già forte rivalità tra le due tifoserie, rendendo necessaria l'adozione di provvedimenti di rigore per scongiurare il ripetersi di fatti incresciosi".