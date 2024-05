Nelle ultime settimane si sta espandendo a macchia d’olio il fenomeno delle truffe ai danni di anziani nella città di Bari, soprattutto nel quartiere residenziale di Poggiofranco. Ormai sono decine e decine gli episodi verificatisi e denunciati alle forze dell’ordine. La tecnica è sempre la stessa: si fingono avvocati difensori di figli o nipoti e si fanno consegnare soldi e oro per pagare le spese.

Le denunce

L’ultimo fatto è accaduto quattro giorni fa ad un'anziana signora di 83 anni che risiede in viale Kennedy. La donna, della quale per evitare ritorsioni non riportiamo il nome, poco prima di mezzogiorno è rientrata a casa dopo aver fatto la spesa. Nel tornare nella sua abitazione si è fermata nell’androne del condominio per scambiare due chiacchiere con un’altra coinquilina dello stabile ma a quel punto ha notato arrivare un ragazzo, a bordo di un ciclomotore, con il volto coperto da casco integrale. L’uomo ha guardato le due donne ed è andato via, con tutta probabilità era il palo che si accertava che la vittima stesse rincasando da sola per poter mettere a segno il colpo. Qualche minuto dopo la pensionata è entrata in casa e, senza avere nemmeno il tempo di sistemare la spesa, ha sentito squillare il suo cellulare. Ha risposto e dall’altra parte c’era un presunto maresciallo dei carabinieri che l’ha informata che il figlio aveva investito una persona e che, per quanto accaduto, era trattenuto in caserma rischiando di finire in prigione perché le condizioni della persona investita erano gravissime. Qualche secondo dopo, mentre la vittima del raggiro era ancora al cellulare con il presunto sottufficiale dell’arma, ha squillato anche il telefono fisso di casa e, dall'altro capo del telefono, le si è presentato un fantomatico avvocato difensore del figlio che, cercando di rassicurare l’anziana donna sulla situazione, le ha chiesto di mettere da parte soldi e valori tenuti in casa perché la stava facendo raggiungere da un collaboratore di studio che avrebbe prelevato tutto e, con quelli, avrebbe provveduto al pagamento della cauzione per far scarcerare il figlio.

Mentre era ancora con i due al telefono, ha squillato il campanello di casa e alla porta c’era un terzo uomo che, presentandosi come collaboratore di studio dell’avvocato di suo figlio, si è fatto consegnare dalla malcapitata qualche centinaio di euro in contanti, gli ori che la donna aveva in casa e il bancomat con il codice pin. In men che non si dica l’uomo si è dileguato e i due interlocutori telefonici hanno chiuso le rispettive chiamate. A quel punto la donna, preoccupata per le sorti del figlio, ha chiamato le altre figlie per informarle dell’accaduto e solo allora si è resa conto di essere stata raggirata.

È scattata immediatamente la denuncia ai carabinieri e il blocco della carta bancomat, ma nel frattempo la banda di truffatori di anziani entrata in azione aveva già prelevato dallo sportello bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena di viale della Repubblica, a due chilometri dalla residenza della donna, il massimo prelevabile con quella carta, ovvero mille e cinquecento euro. Sull’accaduto indagano i carabinieri che cercheranno di risalire al cellulare dal quale ha telefonato il falso maresciallo, cercando di identificare anche il luogo da dove è stata fatta la telefonata, oltre a visionare i filmati della telecamera dello sportello bancomat dal quale è stato effettuato il furtivo prelievo nel tentativo di identificare l’autore dell’operazione. Questo è stato solo un episodio ma che si è ripetuto in più occasioni nell’ultimo periodo, tanto da far scattare l’allarme tra le forze dell’ordine che stanno intensificando i controlli.