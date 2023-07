Ninetta compie 107 anni. Festa in paese per la nonna dello scrittore Lagioia

Capurso in festa per Ninetta, nonna dello scrittore Nicola Lagioia. Antonietta Ricciardi (nella foto) ha compiuto 107 anni: nata a Triggiano, residente a Capurso, Antonietta (detta Ninetta), è vedova di Michele, agricoltore, ed è sempre stata legatissima alla sua famiglia d'origine.

Il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, le ha telefonato per farle gli auguri, mentre Nicola Lagioia, vincitore del premio Strega nel 2015 ed ex direttore del Salone del Libro di Torino, le ha dedicato un post: «Viene da una civiltà millenaria che non esiste più, contadina, che per mia fortuna ho fatto in tempo a conoscere. Non era migliore di questa ma era diversa dalla nostra in un modo che è difficile far comprendere. Davanti ai tuoi occhi si muoveva un abisso incredibile. Per me è stato come avere un piede in un'altra galassia, un ascolto di voci del tutto "nuove" rispetto alle mie abitudini di oggi». Auguri Ninetta.