Incidente sul lavoro, folgorato in una cabina elettrica: muore operaio 58enne

Incidente sul lavoro questa mattina a Capurso, in provincia di Bari. Un operaio 58enne di Capurso è morto nella zona industriale del paese dove stava lavorando alla pitturazione di un edificio nei pressi di un opifizio abbandonato.

Secondo quanto dichiarato dai testimoni, l'operaio, incuriosito da una vecchia cabina dell'Enel abbandonata, è entrato all'interno ed è rimasto folgorato. Troppo forti le scariche elettriche che non hanno lasciato scampo all'uomo che è morto sul colpo.

Sul posto i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte. Le forze dell'ordine sono comunque al lavoro per cercare di capire l'esatta dinamica dei fatti.