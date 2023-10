Treni, due nuove stazioni in Puglia: aggiudicata la gara

«Ferrovie del Sud Est ha aggiudicato la gara per la progettazione definitiva e i lavori per il completamento delle stazioni di Triggiano e Capurso» nel Barese. «Si tratta di una notizia importante e molto attesa dalle due comunità, che entro il 2026 potranno pienamente usufruire del servizio di trasporto ferroviario e di due nuove stazioni moderne. Questo il commento dell'assessore regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia dell'avvio del progetto finanziato con fondi regionali e del Pnrr per un importo complessivo di circa dieci milioni di euro.

Luoghi di socialità

I lavori inizieranno nel primo trimestre del 2024. Le due nuove stazioni ferroviarie saranno dotate di atri, una biglietteria, un esercizio commerciale, servizi igienici, scale fisse e mobili e ascensori collegati alle banchine.

«Le due nuove stazioni ferroviarie - aggiunge - saranno non solo luogo di passaggio ma anche di socialità con spazi sicuri, in cui incontrarsi e trascorrere il tempo libero, spazi da vivere». Infatti il progetto prevede la realizzazione di aree attrezzate a verde e un lungo percorso ciclo-pedonale che collegherà le due stazioni attraversando i due paesi là dove un tempo c'erano i binari.