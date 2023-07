Litiga con il proprietario di un esercizio commerciale e prova a dar fuoco al locale: arrestato, spacca anche il finestrino dell'auto dei carabinieri

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Capurso, in provincia di Bari, all'altezza di Via Roma, dopo un litigio con il titolare di un esercizio commerciale (di 51 anni), aggredito. L'uomo avrebbe provato, con una bottiglia contenente del liquido infiammabile, a dar fuoco allo stesso locale. E una volta arrestato, mentre veniva tradotto in caserma ha continuato a opporre resistenza ai carabinieri, rompendo con due calci il vetro del finestrino dell'auto. Nessun ferito tra gli uomini del 112.

In ospedale

L'arrestato, invece, è stato trasportato in ospedale. Ora dovrà rispondere di tentate lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.