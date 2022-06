Salento, cento anni e otto mesi: Graziella alle urne per scegliere il nuovo sindaco

Cento anni suonati già da otto mesi, la signora Graziella ieri ha preso tessera elettorale e documento, ha indossato il vestito buono e non ha voluto mancare l'appuntamento con quel dovere civico che è il voto. E questo, nonostante qualche acciacco legato all'età: Graziella ha difficoltà di deambulazione ed è ipovedente. Una bella lezione a quanti hanno preferito andare al mare, lasciando che a vincere fosse l'astensionismo.

Il voto per scegliere il nuovo sindaco

La signora Graziella è andata alle urne del suo paese - Torrepaduli, frazione di Ruffano, nel Salento - accompagnata dalla figlia che, orgogliosa, l'ha fotografata e postata sui social. A Ruffano, oltre che per il referendum, si votava anche per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale: «A 100 anni e 8 mesi - scrive la figlia - mia mamma adempie al suo dovere di cittadina di Torrepaduli-Ruffano, votando per le amministrative. Ovviamente, ringrazia il Signore che le permette ancora di mantenere vivacità intellettiva e salute».