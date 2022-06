Matino e San Cassiano, superato il quorum: Toma e Lazzari sono i nuovi sindaci

Matino e San Cassiano hanno già il loro nuovo sindaco. In entrambi i casi, la corsa era con un candidato unico, quindi l'unica sfida da superare era quella del quorum del 40%, che in entrambi i comuni era già stato superato nel tardo pomeriggio. A Matino rieletto il sindaco uscente, Giorgio Salvatore Toma, per tutti Johnny. A San Cassiano, dove ha votato 75,48% dei cittadini, è stato eletto Oronzo Lazzari, vicesindaco dell'amministrazione uscente.

Matino, Toma conquista il bis



Giorgio Salvatore Toma, per tutti Johnny, sindaco uscente, sarà alla guida della città per altri cinque anni. «È stato emozionante rivedere tante persone, molte delle quali non vedevo da tempo causa pandemia, che si sono riversate ad esprimere il proprio voto - ha dichiarato Toma - Sarà un onore continuare a servire la mia città perché la amo. Ringrazio di cuore tutti i miei concittadini».

La vera sfida è stata quella di raggiungere il quorum, unico vero antagonista del sindaco uscente che in questa tornata elettorale ha corso da solo, a capo della lista “Amiamo Matino”. Già alle 18.30 si era raggiunto già il 41 per cento dei votanti (basta il 40% per l'elezione, nel caso di una sola lista), ma per tutta la serata i matinesi hanno continuato a recarsi alle urne senza soluzione di continuità. E poi è stata festa. La festa e gli auguri al sindaco uscente ed entrante nello stesso tempo e a tutti i 16 consiglieri eletti facenti parte della lista. Ovvero: Barone Lucetta, Bianchi Leonardo, Coluccia Fabrizio, Coronese Emanuele, Costantino Antonio, De Donatis Aldo, De Simone Enrico, Ferraro Maria Antonietta, Fusaro Antonio, Gatto Emanuela, Mannetta Jannette, Latino Annunziata, Romano Alessandra, Romano Massimiliano, Sabato Alberto, Tornesello Francesca.

San Cassiano, la fascia al vicesindaco uscente Lazzari

Oronzo Lazzari è il nuovo sindaco di San Cassiano. Il quorum dei votanti è stato ampiamente superato nel corso del pomeriggio: alle 18 si era recato alle urne già il 48% per cento degli aventi diritto al voto. A succedere al primo cittadino uscente Gabriele Petracca sarà dunque Lazzari, 50enne agronomo, vicesindaco fino ad oggi. Dopo la proclamazione partiranno i festeggiamenti da parte del neosindaco e degli altri dieci consiglieri comunali eletti e appartenenti all’unica lista civica in campo “Insieme Per San Cassiano”.

Soddisfazione e progetti già in cantiere



Soddisfazione per il numero di cittadini che si sono recati alle urne viene espressa dallo stesso Lazzari: «Sono emozionato, San Cassiano ha sempre dimostrato anche in passato con due liste in competizione un clima molto disteso, sereno e pacato e questo è un fatto importante, perché ci fa presagire qualcosa di buono. Agiremo in continuità con il lavoro svolto finora. Ci attiveremo per portare a compimento tutte le opere già avviate e che per varie ragioni non si sono potute completare. Tra le priorità: completare la villa comunale e la piazza di comunità, realizzare il nuovo edificio scolastico».