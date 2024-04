La speranza, come recita l’antico detto, è l’ultima a morire. E dato che ormai dal vaso di Pandora del centrosinistra pugliese è uscito di tutto, non resta che la speranza. Sempre che ci sia ancora e per davvero la voglia di tenere unito il fronte progressista, perché se invece gli innumerevoli appelli all’unità sono stati solo “flatus vocis” e allora si può dire che l’obiettivo sia stato quasi raggiunto: andare alle elezioni di giugno con due candidati del centrosinistra, Vito Leccese e Michele Laforgia.



Chi indubbiamente si è dato da fare per trovare qualcosa in grado di evitare la spaccatura è stata Sinistra Italiana, ma finora senza pervenire a risultato utile, ma non solo Vendola e Fratoianni, scambi telefonici e incontri sono all’ordine del giorno. Si stanno sondando possibili candidati e forse si è in attesa di risposta. Nei giorni scorsi sono state avanzate varie possibilità, da Gianrico Carofiglio ad Annamaria Tosto addirittura al fratello di Michele, il primario neonatologo Nicola Laforgia, ma si sono rivelate tutte mere suggestioni prive di alcun fondamento. Il terzo nome però implica che i candidati facciano un passo indietro, ma Laforgia e i laforgiani non hanno fornito segnali in questo senso. Insomma se Laforgia non si discute e a sostenerlo è soprattutto Giuseppe Conte e se lui stesso non si mette da parte, difficile dare credito all’ipotesi del terzo nome.



Dal fronte di Leccese si continua a tenere aperto un piccolo spiraglio, ma, come si diceva inizialmente, solo perché la speranza è l’ultima a morire. Sul fronte Pd la possibilità che Leccese si possa fare da parte in favore del terzo nome, non viene esclusa però si sottolinea che Laforgia tale possibilità la esclude e quindi siccome i matrimoni e anche i divorzi si fanno in due, se non c’è la volontà di addivenire a una soluzione, la soluzione non c’è. Quindi l’8 e 9 giugno prossimi alle elezioni comunali di Bari si andrà divisi. Affermazione fondata ma non matematica, perché la politica è altro dalla certezza e può sempre intervenire qualcuno o qualcosa, prima del 7 maggio ultimo giorno utile per la presentazione delle liste, che possa far partorire l’unità del centrosinistra che invece al momento è abortita. Al di là quindi della mediazione di Sinistra Italiana, la stessa che mesi fa, con il presidente Nichi Vendola, aveva dato il suo endorsement al penalista barese, i giochi sembrano oramai fatti.

L'incontro



Così dopo la conferenza di Laforgia in cui annunciava di rimettere il suo mandato ai partiti, gli stessi partiti che lo sostengono avevano ribadito il loro sostegno, ieri hanno fatto un’operazione analoga partiti e movimenti che sostengono Leccese. Ieri mattina si è svolto un incontro fra tutte le forze politiche e civiche che finora hanno manifestato l’appoggio alla candidatura di Vito Leccese. Il Partito democratico con i partiti alleati Azione, EuropaVerde e Socialdemocratici, e ai movimenti Corsivo 2.0, Progetto Bari e Puglia Favorevole, alle liste Decaro per Bari, lista civica per Decaro e Noi popolari e alle varie associazioni che hanno aderito al progetto di centrosinistra per il futuro della città «hanno confermato il pieno sostegno alla candidatura di Leccese, così come affermato con chiarezza dalla Segretaria nazionale Elly Schlein. Come da lei stessa ribadito, in subordine resta, per il bene dell’unità della coalizione, la disponibilità a convergere su una figura terza di candidato Sindaco, qualora le parti dovessero addivenire a un accordo in tal senso; ipotesi, tuttavia, respinta da parte Laforgia». Nella nota del segretario cittadino del Pd Gianfranco Todaro, quindi la porta non viene chiusa del tutto. Questo fa pensare che se si dovesse giungere alla individuazione di una persona in grado di convincere i partiti e i due stessi candidati, le cose potrebbero cambiare e fare salva l’unità del fronte progressista.



Operazione che comunque sta impegnando diversi politici e che al momento pare comunque complessa. Tanto che nella stessa nota Pd si legge ancora: «Continua dunque senza tentennamenti la campagna elettorale di Vito Leccese per le elezioni amministrative di giugno, forte del sostegno di tantissime cittadine e tantissimi cittadini che stanno animando iniziative sul territorio, con entusiasmo, affetto e voglia di partecipare»