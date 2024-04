Conte domani a Bari: conferenza sul futuro del M5S in Puglia

Domani mattina il presidente del M5s, Giuseppe Conte, sarà a Bari per tenere una conferenza stampa «sull'attività politica in Regione» dove al momento i pentastellati sono nella maggioranza di centrosinistra guidata da Michele Emiliano. Nella sua giunta c'è l'assessora del M5s, Rosa Barone.

La svolta dopo il ritiro dalle Primarie

Ieri Conte ha annunciato la «necessità di una svolta».

Una decisione che segue il ritiro del M5S dalle primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra di Bari e le inchieste sui presunti voti di scambio tra politica e mafia alle comunali di Bari nel 2019; e quella sulla compravendita di voti che ha portato alle recenti dimissioni dell'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, che ha lasciato anche il Pd.

Il Codice etico

Tra gli scenari possibili di domani si ipotizza una risposta a chi, dopo la decisione sulle primarie, ha chiesto a Conte come mai restasse nella maggioranza della Regione, e l'annuncio della sottoscrizione di un 'codice etico' per gli eletti e i candidati con un programma di fine mandato. La conferenza stampa è in programma alle 11.30 nella sede del consiglio regionale. Parteciperanno anche il capogruppo del M5s nel consiglio regionale, Marco Galante; il vicepresidente del M5s, Mario Turco; e il coordinatore del M5s in Puglia, Leonardo Donno.