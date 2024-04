Elezioni Europee, M5s: in corsa dieci pugliesi. FI: in lista Vernola, Dell’Erba e De Mola

Il leader nazionale Antonio Tajani sarà il capolista di Forza Italia al Sud per le elezioni europee di giugno. Con lui dalla Puglia tre candidature: Paolo Dell’Erba (54 anni, imprenditore, consigliere della Regione Puglia e coordinatore provinciale di Foggia di FI), Laura De Mola (54 anni, imprenditrice, capogruppo al Comune di Fasano e coordinatrice provinciale di Forza Italia di Brindisi) e Marcello Vernola (63 anni, avvocato cassazionista e docente di Diritto Ambientale, già parlamentare europeo di Forza Italia e presidente della Provincia di Bari).

«Antonio Tajani sarà capolista alle europee per Forza Italia - ha detto Mauro D’Attis, commissario regionale del partito - e per noi è motivo di grande orgoglio: la sua è una decisione che qualifica la nostra proposta per le europee e rende l’Italia protagonista in Europa. La Puglia darà il suo contributo con tre candidati forti, autorevoli e di assoluta qualità schierati al fianco di Antonio Tajani. A loro va un grande in bocca al lupo: è un appuntamento elettorale fondamentale per il partito e per il Paese e tutti noi, dirigenti e militanti, saremo in prima linea per il miglior risultato di Forza Italia e per proseguire nel solco della visione del nostro presidente Berlusconi».



«L'appuntamento elettorale delle europee, di per sé molto importante, lo è ancor di più per Forza Italia, che ha lo spirito europeista nel suo dna, come da volontà del suo fondatore Silvio Berlusconi», ha detto il senatore Dario Damiani, capogruppo di FI in commissione bilancio. «Le elezioni del prossimo giugno saranno le prime senza il nostro presidente, un'assenza che pesa tantissimo ma che ci sprona a dare il massimo», ha spiegato ricordando la figura di Berlusconi. «Con il nostro segretario capolista, Antonio Tajani, siamo orgogliosi di indicare come sempre agli elettori proposte di elevata qualità, per dare all'Italia una rappresentanza adeguata al suo ruolo sempre più autorevole in Europa», conclude.

Si muove anche il Movimento 5 Stelle. Domani il secondo turno delle votazioni online per comporre la lista. In Puglia restano in corsa cinque uomini e cinque donne. Si tratta di Angelo Amato (Brindisi), Cosimo Carulli (Lecce), Francesco Ciardo (Tricase), Dario Lorusso (Bari), Domenico Aldo Pecere (Mesagne), Francesca Grilli (San Giovanni Rotondo), Maria Anna Labarile (Acquaviva delle Fonti), Valentina Palmisano (Brindisi, già deputata), Francesca Anna Ruggiero (Bitonto) e Gaia Silvestri (Mottola). Domani la fase finale, con votazioni per circoscrizione.

Intanto il Pd sta chiudendo le sue liste. Il primo dei nomi ufficializzati ieri dalla segreteria è quello di Shady Alizadeh, nata Barletta nel 1989 (vive a Terlizzi), avvocata esperta di welfare aziendale di genere. Attivista nel movimento donna vita libertà (woman for life and freedom) per il riconoscimento della democrazia in Iran, coordina il dipartimento diritti umani del Pd Puglia, membro del coordinamento nazionale donne democratiche. Ha organizzato l’incontro tra il pd nazionale e Taghi Rahmani, marito del premio nobel per la pace 2023, Narges Mohammadi, attualmente detenuta nelle carceri iraniane.

