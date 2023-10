Concorso a Lecce, va in tilt il server: più di 300 candidati rimandati a casa

Si rompe il server e salta l'ultima sessione d'esame per il concorso del Comune di Lecce che con queste selezioni mira ad assumere 35 dipendenti (in tutto si sono presentati 11mila candidati). Prova saltata, quindi, e rinviata a nuova data. Grande delusione tra le centinaia di candidati.

Oggi 1.376 gli aspiranti

L'ultima prova di oggi era riservata ai profili tecnici: 1.376 aspiranti dipendenti comunali per 11 unità da assumere. L'ultima sessione di oggi doveva partire alle 15.30 ma i ragazzi sono entrati quasi tre ore dopo per essere poi informati che i tablet non funzionavano: tutti rispediti a casa.

Nelle prossime ore il Comune fisserà una nuova data per i test.

Nello specifico è stato un problema di trasmissione della prova dal server ai tablet. La prova saltata, è bene evidenziarlo, è solo quella delle 15.30 che ha riguardato 315 candidati (per la selezione di due profili professionali). I test della mattina invece si sono svolti regolarmente

La dichiarazione dell'assessore Cristian Gnoni

«Un problema tecnico non imputabile al Comune non ha consentito lo svolgimento della prova per la selezione di due funzionari tecnici, che sarà riconvocata nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con i candidati - dice l'assessore al Personale del Comune di Lecce Cristian Gnoni -. Per il resto delle prove che hanno visto circa 8mila candidati provenienti in gran parte da fuori città, tutto si è svolto senza intoppi.

Siamo soddisfatti del lavoro svolto dagli uffici, dal settore Affari Generali, per il quale ringrazio il dirigente Fernando Bonocuore. tutti i dirigenti presidenti di commissione, e il personale del Comune che ha dato prova di efficienza e prontezza nell’affrontare un compito che, dato l’alto numero di partecipanti, era tutt’altro che semplice.

Voglio rivolgere un ringraziamento ai candidati, ai leccesi e a quanti hanno raggiunto la nostra città per misurarsi con le prove. Per la serietà con la quale hanno affrontato la selezione, per l’ordine con il quale hanno preso parte a tutte le fasi e per il rispetto mostrato per la città. Non si sono registrati disagi, né particolari conseguenze su traffico e viabilità. Da parte nostra abbiamo provato, ad aggiornarli costantemente tramite il sito istituzionale e a informarli a poche ore dalla prova dell’esito della stessa.

Non vediamo l’ora come amministrazione di accogliere i vincitori nei nostri uffici, come già avvenuto per i quindici dipendenti assunti tramite procedure di mobilità. Il loro apporto sarà fondamentale per andare a colmare in parte la carenza di personale che il Comune di Lecce soffre. Certamente il loro ingresso consentirà anche di abbassare sensibilmente l’età media della forza lavoro del Comune, che potrà nutrirsi così di entusiasmo oltre che di competenza. Sono state prove non semplici da superare, la selezione è stata dura. Dunque siamo sicuri che i nuovi assunti saranno pienamente all’altezza del compito».