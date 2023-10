Quaranta domande a risposta multipla da completare in meno di un’ora. È il giorno del concorsone di Lecce. Il Comune si prepara a reclutare 35 nuove unità per sopperire alla carenza cronica del personale - che conta circa 370 unità a fronte di un fabbisogno di 700 – e a rendere la macchina amministrativa più efficiente. Ben 11.591 le istanze pervenute. Un esercito di professionisti provenienti da tutto il Salento e la Puglia. Ma non solo.

APPROFONDIMENTI NOVOLI Due concorsi, pronti i bandi, ma il Comune ci ripensa. Ed è polemica IL BANDO Concorso Agenzia Entrate posti a tempo indeterminato 4.500 funzionari: requisiti, bando, sede selezioni e come fare domanda

I candidati

Numerosi, infatti, sono i candidati residenti al Nord: Bolzano, Milano, Monza, Torino, Bologna solo per citarne alcuni. E non mancano anche le istanze arrivate da regioni vicine come Basilicata e Campania. Per questa mattina sono previste le prove per la figura di istruttore amministrativo (tre fasce orarie: 8.30, 12, 15.30) che si svolgeranno all’interno del Palafiere di Piazza Palio. Prima di dare avvio alla fase di accesso nella sede, il fornitore Recrytera s.r.l, metterà a disposizione della commissione i files contenenti le domande, suddivise per argomenti.

La commissione

La commissione procederà alla validazione delle domande così da generare le buste digitali, in modalità del tutto randomica sul totale complessivo delle domande precedentemente validate. I contenuti delle buste saranno sconosciuti fino all’apertura. Ogni busta conterrà 40 domande a risposta multipla con 4 opzioni di risposta. Nello stesso turno i test da somministrare saranno uguali per tutti i candidati, ma con un ordine randomico dei quesiti per ogni singolo candidato. Terminata la fase di creazione delle buste digitali, si procederà all’avvio del concorso pubblico. Dopo la fase di check-in un candidato estrarrà, davanti a testimoni, il foglio contenente il numero della prova da somministrare. Si procederà poi all’estrazione della busta digitale da parte del presidente di commissione. Il sistema genererà un codice univoco che sarà utilizzato per sbloccare la prova sul tablet. I candidati avranno a disposizione 50 minuti per rispondere ai quesiti. Per ogni risposta esatta è previsto un + 0,75 punti, nessun punteggio per le risposte non date mentre per quelle sbagliate è prevista una penalità di 0,25 punti. Una volta conclusa la prova, si procederà alla correzione automatizzata. Il candidato avrà a disposizione da subito l’elenco (in forma anonima) di tutti coloro che risulteranno idonei.

La variazione di bilancio

In virtù del concorso il Comune ha predisposto, con delibera di Giunta, una variazione urgente al bilancio di esercizio, secondo le indicazioni del dirigente Fernando Bonocuore. Nel capitolo di entrata è stato accertato un incremento di 115.910 euro corrispondenti alla tassa di concorso (10 euro) per il totale dei partecipanti annessi. È stato incrementato anche il capitolo di spesa per l’importo di 74.910 euro. Domani mattina sarà la volta delle prove per i funzionari amministrativi (due turni: 8.30, 12) mentre venerdì ci sarà la prova per istruttore tecnico (8.30), istruttore informatico (alle 12) e funzionario tecnico (15.30).

Chiuse al traffico alcune arterie

Nei tre giorni di concorso, in considerazione dell’elevato numero di partecipanti che raggiungeranno il Palafiere, il dirigente del settore Mobilità ha emanato una ordinanza che prevede la chiusura al transito, dalle 7 alle 20, delle seguenti vie: Piazza Palio, nella parte compresa tra via Scalfo, via Marinosci e l’Istituto tecnico Grazia Deledda; via Marinosci, dall’inizio della recinzione del Lice Scientifico Banzi a Piazza Palio; via Alessandria, da via Agrigento a Piazza Palio; via Parma, da via Alessandria a Piazza Palio.