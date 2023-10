Concorso Agenzia entrate posti a tempo indeterminato 4.500 funzionari: requisiti, bando, sede selezioni e come fare domanda

Concorsi all'Agenzia delle Entrate. Stabiliti e pubblicati, con due distinti avvisi, il calendario d’esame e le sedi della prova scritta dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, presso l'Amministrazione finanziaria, di 3970 funzionari tributari e di 530 funzionari da destinare ai servizi di pubblicità immobiliare.

La distribuzione dei candidati sul territorio è stata effettuata tenendo conto esclusivamente della residenza dichiarata nelle domande di partecipazione.

Concorso Agenzia entrate, le procedure

Le prove - informa l'agenzia - saranno effettuate in modalità informatica attraverso l’utilizzo di un tablet fornito dall’Amministrazione e univocamente associato al candidato attraverso la scansione del braccialetto precedentemente apposto, e la lettera di partecipazione. È necessario presentarsi muniti della copia scritta della nota di partecipazione ricevuta dall’indirizzo e-mail noreply@concorsismart.it, che riporta informazioni utili per la convocazione e un QRCODE indispensabile per l’accesso alla prova.

Selezione 3970 funzionari tributari: le sedi

Ecco il link al bando n. 272034/2023.

Le prove scritte per l’assunzione di 3970 funzionari da destinare all’attività tributaria dell’Agenzia delle entrate si svolgeranno dal 22 al 24 novembre.

Le sedi d'esame sono state assegnate in base alla residenza. Eccole nel dettaglio:

Segrate (Parco Esposizione Novegro, Via Novegro snc) se residenti in Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta

Rimini (Fiera di Rimini, Via Emilia, 155) se residenti in Emilia Romagna, Marche, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia

Roma (Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645) se residenti in Lazio, Umbria e Stato estero

Chieti (Dromedian Live Campus, Via Erasmo Piaggio, 35) se residenti in Abruzzo e Molise

Lecce (Fiere, Piazza Palio snc) se residenti in Puglia

Napoli (Mostra D’Oltremare, Viale John F. Kennedy, 54) se residenti in Campania e Basilicata

Rende (Cs) (Sede 1: Parco Acquatico Santa Chiara, Via Santa Chiara, snc - Sede 2: Padiglione Luc. Mar, Via Roald Amundsen, 19,) se residenti in Calabria

Sassari (Promocamera, Via Predda Niedda) se residenti in Sardegna

Catania (Centro Fiere Bicocca, Via Passo del Fico snc) se residenti in provincia di Caltanissetta, Catania, Enna e Messina

Siracusa (Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250) se residenti in provincia di Agrigento, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Selezione 3970 funzionari tributari: la prova

La prova scritta per l’assunzione di 3970 tributari consiste in una serie di quesiti a risposta multipla riguardanti:

diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta

diritto civile e commerciale

diritto amministrativo

contabilità aziendale

elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.

Selezione per 530 addetti ai servizi di pubblicità immobiliare: le sedi

Ecco il link al bando n. 272037/2023

Le aspiranti nuove leve da destinare ai servizi di pubblicità immobiliare sosterranno la prova scritta il 20 o il 21 novembre 2023 secondo la data e l’orario di convocazione stabiliti nell’avviso in base all’ordine alfabetico. Queste le sedi:

Segrate (Parco Esposizione Novegro, Via Novegro snc) se residenti in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana e Trentino Alto

Torino (Centrale di Nuvola Lavazza, Via Ancona, 11/A) se residenti in Piemonte e Valle d’Aosta

Rimini (Fiera di Rimini, Via Emilia, 155) se residenti in Emilia Romagna, Marche e Veneto

Roma (Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645) se residenti in Lazio, Umbria e Stato estero

Chieti (Dromedian Live Campus, Via Erasmo Piaggio, 35) se residenti in Abruzzo e Molise

Lecce (Fiere, Piazza Palio snc) se residenti in Puglia

Napoli (Mostra D’Oltremare, Viale John F. Kennedy, 54) se residenti in Campania e Basilicataù

Rende (Cs) (Sede 1: Parco Acquatico Santa Chiara, Via Santa Chiara, snc - Sede 2: Padiglione Luc. Mar, Via Roald Amundsen, 19,) se residenti in Calabria

Cagliari (Fiera di Cagliari, Via Armando Diaz, 221) se residenti in Sardegna

Catania (Centro Fiere Bicocca, Via Passo del Fico snc) se residenti in provincia di Caltanissetta, Catania, Enna e Messina

Siracusa (Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250) se residenti in provincia di Agrigento, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Selezione per 530 addetti ai servizi di pubblicità immobiliare: la prova

La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

diritto civile

diritto amministrativo

elementi di diritto processuale civile

elementi di diritto tributario

elementi di diritto penale.



Per entrambi i concorsi la conferma del diario d’esame o eventuali variazioni saranno pubblicate con avviso sul sito dell’Agenzia delle entrate il 6 novembre 2023. È cura dei candidati controllare eventuali modifiche rispetto al calendario oggi pubblicato.