Fisco, niente pignoramento se credito è sotto 1.000 euro: ipotesi modifica su accesso diretto ai conti correnti

Fisco e pignoramenti. Se l'importo del credito con il fisco è sotto i 1.000 euro, non scatta il pignoramento telematico. Così, in base alle ultime ipotesi in circolazione in vista del testo definitivo della manovra, cambia la norma che concede all'agente della riscossione l'accesso diretto ai conti correnti prima di procedere telematicamente con il pignoramento.

Rottamazione quater, pagamenti definizione agevolata entro 31 ottobre: come pagare e quanti giorni di tolleranza ci sono

«Per esigenze di massima tutela del debitore», si spiega, «se l'importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore complessivamente a mille euro», non scatta la procedura in base alla quale il fisco, se trova crediti del debitore nella disponibilità di uno o più operatori finanziari, notifica «telematicamente al terzo, senza indugio, l'ordine di pagamento».