Centrosinistra alle primarie: primo match Salvemini-Patti. Candidati a confronto: la diretta

Per quattro anni e mezzo fianco a fianco, dalla stessa parte della barricata: il primo nei panni di sindaco della città, il secondo in quelli di consigliere di maggioranza eletto a Palazzo Carafa nel 2019 con la civica “Lecce Città Pubblica”. Proprio quella di riferimento del primo cittadino. Eppure questa mattina Carlo Salvemini e Pierpaolo Patti si ritroveranno per la prima volta faccia a faccia, l’uno contro l’altro. Ora a dividerli è lo stesso obiettivo: la candidatura alla testa della coalizione di centrosinistra che Salvemini e Patti si contenderanno alle primarie del prossimo 26 novembre.



Proprio in vista dell’appuntamento con i gazebo il primo cittadino e il capogruppo di “Progetto città” alle 11 saranno protagonisti del primo confronto aperto organizzato da Quotidiano che si terrà nella redazione centrale di Lecce. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook del giornale. L’iniziativa, in collaborazione con il comitato delle primarie “Insieme per Lecce 2023”, precede quella del 21 novembre prossimo quando per volontà dello stesso comitato, e come previsto dal regolamento delle primarie, i due candidati torneranno a confrontarsi in pubblico prima della sfida dei gazebo.



A fare il primo passo nella direzione delle primarie all’inizio di settembre era stato proprio Salvemini. «Il tempo dell’attesa paziente e rispettosa degli alleati è scaduto» aveva decretato il primo cittadino in conferenza stampa, dopo un tira e molla lungo un’estate con il Pd e il confronto serrato le forze di centrosinistra divise tra favorevoli e contrarie alla ricandidatura del sindaco uscente. «Ho deciso di prendere parola - aveva impresso una accelerata al confronto il primo cittadino - Da leader della coalizione al governo intendo offrire chiarezza e punti di riferimento a quanti, comprensibilmente, sono spaesati di fronte al lungo dibattito che si è sviluppato in queste settimane; ed evitare che un troppo lungo periodo di incertezza finisca per nuocere al progetto politico di coalizione del quale siamo tutti parte, chiunque ne sarà la guida».

Dunque l’annuncio: «Sono pronto ad affrontare le primarie». Guanto della sfida raccolto da Patti a fine ottobre. Supportato dai partiti Sinistra Italiana e Socialisti, Europa Verde e l’associazione Progetto Civitas, il componente della maggioranza di Salvemini aveva annunciato: «Siamo stati sostenitori di questa maggioranza. Abbiamo votato quasi tutto. Continueremo a essere sostenitori leali, non servi sciocchi. Ma in questi anni è mancata la partecipazione. Non saper rispondere alle domande dei cittadini è per noi la più grande frustrazione».



Domande dei cittadini alle quali anche oggi i due candidati saranno chiamati a rispondere in sede di faccia a faccia organizzato da Quotidiano. Poi i due candidati torneranno a confrontarsi in pubblico il 21 novembre prossimo. Ma già domani alle 18.30 nella mediateca delle Officine Cantelmo Patti sarà protagonista di un incontro organizzato dalla segreteria cittadina del Partito Democratico (lo scorso venerdì era toccato a Salvemini). Invece il sindaco, domenica 19 novembre, sarà protagonista dell’iniziativa “Avanti Insieme” organizzata da Lecce città Pubblica nel teatrino del Convitto Palmieri.

