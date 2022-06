Al voto 50 Comuni: affluenza al 18,95%. Solo il 6,​68% dei pugliesi ha votato al Referendum

La Puglia al voto per eleggere i nuovi sindaci di 50 Comuni, tra cui due capoluoghi di provincia: Barletta e Taranto, entrambi commissariati in seguito a un voto di sfiducia. Urne aperte dalle 7 alle 23 e alle 12 (ultimo dato disponibile, il prossimo aggiornamento alle 19) aveva votato il 18,95% degli aventi diritto. Azzurra la scheda per decidere chi indosserà la fascia tricolore: in 18 centri con più di 15mila abitanti, potrebbe rispuntare nuovamente tra due settimane, rinviando la partita ai ballottaggi.

Si vota anche per i Referendum popolari abrogativi. I quesiti referendari sono cinque e riguardano la separazione delle funzioni per i magistrati, la legge Severino, i limiti per la custodia cautelare, le regole per le candidature al Csm e le valutazioni dei magistrati (schede di colore rosso, arancione, giallo, grigio e verde). In questo caso, l'affluenza in Puglia (così come nelle altre regioni d'Italia) è stata molto bassa: 6,68% degli aventi diritto.

L'affluenza alle 12

Comunali. La Puglia alle 12 registra una delle affluenze più elevate: alle Comunali ha votato il 18,95% degli aventi diritto. Ecco le affluenze alle comunali alle ore 12, per le altre regioni: Piemonte 17,66% - Lombardia 17,03% - Veneto 16,85% - Liguria 15,64% - Emilia Romagna 18,47% - Toscana 16,60% - Marche 16,39% - Umbria 16,74% - Lazio 18,44% - Abruzzo 17,39% - Molise 14,18% - Campania 20,00% - Calabria 17,03% - Basilicata 16,47% - Sardegna 19,46%.

Referendum. La Puglia alle 12 registra il 6,68% di affluenza. Questa l'affluenza nelle altre regioni d'Italia: Val d'Aosta 5,41% - Piemonte 7,30% - Lombardia 7,58% - Trentino A.A 4.29% - Friuli V.G. 9,09% - Veneto 9,00% - Liguria 9,95% - Emilia Romagna 7,40% - Toscana 6,31% - Marche 6,02% - Umbria 4,91% - Lazio 6,08% - Abruzzo 6,46% - Molise 4,15% - Campania 5,10% - Puglia.

Cosa succede a Taranto

Circa la metà dei presidenti di seggio convocati per l'Election day (referendum e amministrative) a Taranto ha rinunciato all'incarico. Una decina di essi aveva comunicato giorni fa il disimpegno, mentre gli altri non si sono presentati ieri all'allestimento dei seggi e sono stati sostituiti in extremis, comportando alcuni ritardi. Da qui la richiesta di Vittoria Baldino, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Affari costituzionali alla Camera, di sfruttare le possibilità offerte dalla tecnologia ed adottare al più presto, anche in Italia, il voto elettronico. Sono 191 le sezioni a Taranto e 163.778 i potenziali elettori (86.296 donne e 77.482 uomini).

Cosa succede a Bari e provincia

Per due volte presidente e scrutatori del seggio Covid allestito nel Policlinico di Bari hanno rinunciato e così è tornato a presiedere la sezione speciale Edoardo Giua, il funzionario della Protezione civile regionale che già nelle elezioni del settembre 2020 si era reso disponibile a sostituire i rinunciatari, in piena pandemia, nel seggio Covid. Complessivamente a Bari sono 117 su 345 i presidenti di seggio nominati che hanno rinunciato, il 34%. Ottanta di questi avevano già rinunciato al momento della convocazione dalla Corte d'Appello. Gli altri non si sono presentati ieri al seggio e sono stati sostituiti all'ultimo momento. Nella provincia, a Bitonto, Comune dove si vota anche per le amministrative, hanno rinunciato 22 presidenti su 51, il 43%.

Urne aperte dalle 7 alle 23



Battenti aperti nella sola giornata di oggi - dalle 7 alle 23 - senza finestra doppia, fino al lunedì, e in versione ancora anti virus: un decreto varato dal governo infatti, garantisce la possibilità di voto agli elettori positivi, ricoverati in ospedale o in isolamento a casa. Nella notte, si conosceranno già i risultati dei referendum: riguardano incandidabilità e decadenza, secondo le disposizioni della cosiddetta legge Severino, ma anche la limitazione dell'uso delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati, il sistema di valutazione degli stessi e le candidature per il Csm.



Precondizione perché siano validi i referendum è che entri in cabina la metà più uno degli aventi diritto. Domani pomeriggio, invece, la giostra degli aspiranti ad uno scranno da primo cittadino o da semplice consigliere.