Quali sono i comuni pugliesi con più diplomati? La classifica completa: domina il basso Salento. E ci sono paesi in cui il diploma è per una minoranza

In Puglia un cittadino su tre di età compresa tra i 25 e i 49 anni non ha il diploma. E se vi sono alcuni comuni che fanno felicemente eccezione, ve ne sono altri nei quali il tasso di diplomati tra le persone in età da lavoro supera di poco il 50%. Resta il divario tra Nord e Sud, con il Mezzogiorno che resta terra di povertà educativa, oltre che fin troppo spesso materiale. Lo studio, sui dati dell'Istat, è stato redatto dalla fondazione Openpolis-Con i Bambini, si riferisce ai numeri del 2021 e per la prima volta porta all'attenzione il tasso di diploma (o laurea, chiaramente) dei singoli comuni.