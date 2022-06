Referendum, quorum mancato (prevalenza di sì). Affluenza in calo (66,65%) per le Comunali. Ci sono già i primi sindaci. Lo spoglio dalle 14

Affluenza flop ai Referendum, con il quorum del 50% più uno mancato, e partecipazione in calo anche per le Comunali, nei 50 Comuni pugliesi chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. La tornata elettorale si è conclusa ieri alle 23 ed è partito subito lo spoglio delle cinque schede dei referendum, sebbene il quorum non sia stato raggiunto. Per quanto riguarda le Comunali, lo spoglio inzierà alle 14 e già dal pomeriggio si conosceranno i nomi dei nuovi sindaci.

Referendum, affluenza e risultati

Referendum. In Puglia per il Referendum l'affluenza si è fermata al 21,36 per cento. Nel dettaglio a Bari 23,02, nella Bat 28,75; a Brindisi 9,87; Foggia 12,18; Lecce 18,63; Taranto al 34 per cento. Cinque i quesiti e, se si fosse raggiunto il quorum, avrebbe vinto il sì. A livello nazionale su "Incandidabilità dopo condanna" il sì ha ottenuto il 54,05% di voti (45,95% il no); su "Limitazioni misure cautelari" il sì al 56,2%; su "Separazione funzioni dei magistrati" il sì al 74,13%. ancora sul tema "Membri laici consigli giudiziari" il sì ha toccato la vetta del 72,08%; infine su "Elezioni componenti togati CSM" il sì è al 72,65%. In Puglia solo per il primo quesito avrebbe vinto il "no": 50,64% di voti contro il 49,36% dei sì.

Comunali, ci sono già i primi sindaci. Spoglio dalle 14

Nei 50 comuni pugliesi chiamati ad eleggere il nuovo sindaco l'affluenza è stata pari al 66,65% dei votanti. Il dettaglio per provincia: a Bari (11 Comuni al voto) affluenza al 68,34%; nella Bat (3 Comuni al voto) affluenza al 65,94%; nell'unico comune brindisino al voto, affluenza al 71,40%. A Foggia (12 Comuni al voto) affluenza al 65,46%; a Lecce (16 Comuni al voto (affluenza al 68,73%) e infine a Taranto (7 comuni al voto), affluenza al 63 per cento.



Sono stati 50 i Comuni pugliesi al voto per eleggere i nuovi sindaci. Solo 18 i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (quindi quelli in cui potrebbe tenersi, tra 15 giorni, un turno di ballottaggio) e 32 quelli sotto i 15 mila, dove il nome del nuovo sindaco si conoscerà già oggi. A differenza del passato, si è votato solo nella giornata di ieri e lo scrutinio inizierà alle 14.

I big match: Taranto e Barletta



Due i capoluoghi di provincia chiamati ad eleggere i nuovi sindaci: Taranto e Barletta. Entrambi commissariati perché i sindaci uscenti, che si sono ricandidati - rispettivamente Rinaldo Melucci e Cosimo Cannito - sono stati sfiduciati dai Consigli comunali.

A Taranto, Melucci guida la coalizione Ecosistema Taranto, composta da centrosinistra, M5S e liste civiche. Lo sfidano il giornalista Luigi Abbate, supportato da tre liste; l'ex consigliere comunale Massimo Battista, anche per lui 3 liste; il coordinatore del movimento Idea indipendente ed ex segretario provinciale del Pd Walter Musillo, sostenuto da Grande Alleanza, compagine di centrodestra.



A Barletta Cannito è sostenuto da una coalizione di centrodestra ed è sfidato da Maria Angela Carone (M5S), Carmine Doronzo (Coalizione dell'Alternativa) e Santa Scommegna (centrosinistra). Proprio Barletta può essere definita la pietra dello scandalo del sempre più fragile Campo largo.

Matino e San Cassiano, corsa solitaria: ecco chi sono i nuovi sindaci



In due paesi del Salento - Matino e San Cassiano - il candidato sindaco era soltanto uno. Il quorum dei votanti è stato ampiamente superato in entrambi i paesini: a Matino Giorgio Salvatore Toma è stato riconfermato per il secondo mandato. A San Cassiano Oronzo Lazzari, vicesindaco uscente, è il nuovo sindaco.