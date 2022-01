Addio all'ostetrica più longeva del Salento: fece nascere migliaia di bambini. Si è spenta a 101 anni

Nella sua lunga vita ha fatto nascere migliaia di bambini nell’intera provincia di Lecce. Per questo in tanti la conoscevano e le erano rimasti legati anche dopo che era andata in pensione, all'età di settant’anni. All’età di 101 anni è scomparsa, oggi nella Rsa di Seclì dove era ospite da un po' di tempo, Caterina Olga Nuzzi.

Fu una delle primissime ostetriche con una formazione universitaria, una vera istituzione nell'ambito dell'assistenza alle donne durante la gravidanza e poi il parto: migliaia i bambini venuti al mondo con il suo aiuto sia nell’attività come libera professionista: Caterina Nuzzi era infatti un'ostetrica condotta, di quelle che un tempo aiutavano le donne a partorire in casa. E si spostava tra un comune e l'altro della provincia a bordo della sua automonìbile, anche quando erano ancora in pochissime le donne alla guida di un'auto. Alla fine della sua lunga carriera aveva lavorato come dipendente dell’azienda sanitaria locale a Cutrofiano.

La sua vita personale era stata altrettanto ricca: era stata sposata e aveva avuto un'amorevole famiglia. Domani alle 10 saranno celebrati i funerali nella chiesa del Carmine a Nardò.