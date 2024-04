Incidente stradale sulla Provinciale, carabiniera sul posto per prestare soccorso investita da una terza auto: è ferita gravemente

Una carabiniera, originaria di Palagianello ed in servizio in Basilicata, è rimasta ferita in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi mercoledì sera sulla Provinciale 3, al chilometro 16, nel territorio di Montescaglioso, in provincia di Matera.

Dopo una collisione tra alcune auto, la carabiniera, accorsa sul posto per prestare assistenza, sarebbe stata investita da un terzo veicolo. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza, dove attualmente è ricoverata in rianimazione a causa delle gravi condizioni.