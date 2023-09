Povertà energetica, le famiglie sempre più in crisi: Puglia ai primi posti/La classifica

Sono 2,2 milioni le famiglie italiane in povertà energetica, pari a 5 milioni di persone che nel 2021 vivevano in abitazioni poco salubri, scarsamente riscaldate d'inverno, poco raffrescate d'estate, con livelli di illuminazione scadenti e con un utilizzo molto contenuto dei principali elettrodomestici bianchi. E tra le regioni più colpite c'è proprio la Puglia che si piazza al secondo posto con il 16,4% delle famiglie in situazione più critica.