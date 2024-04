Ancora un giovane vittima di un incidente stradale in Puglia. Questa volta è successo a Vieste, in provincia di Foggia. Un 19enne ha perso la vita in seguito a un impatto con un muretto a secco sulla provinciale 52.

Una 16enne ferita

Nell'impatto è rimasta ferita una ragazza di 16 anni, trasportata in elisoccorso in ospedale a Foggia, con diverse fratture. Necessario l'intervento del personale del 118 e dei Vigili del Fuoco di Vico del Gargano. Accertamenti e rilievi da parte dei carabinieri.