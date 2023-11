Btm, l'evento ospitato nell'hotel dell'assessore pugliese Gianfranco Lopane: «Niente di strano, non ci saranno incassi»

Un evento legato al mondo del turismo, la cosiddetta Btm (business tourism management), che però suscita qualche perplessità: la tre giorni si è trasferita a Matera all’Hotel Alvino 1884 la cui gestione fa capo a Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l'evento è supportato dal Comune e dalla Regione Basilicata. «Un’edizione speciale - è scritto nella presentazione dell’evento - perché, oltre ai consueti appuntamenti informativi e di confronto tra esperti e operatori del settore turistico, istituzioni e aziende del territorio sulle più attuali e urgenti tematiche legate al mondo dell’incoming e dell’hospitality, si aggiungeranno diverse attività esperienziali e di intrattenimento. L’appuntamento è all’Hotel Alvino 1884».

Le dichiarazioni: «Niente di strano»

Un possibile conflitto di interessi? Secondo Lopane assolutamente no. «Non c’è niente di strano - commenta l’assessore regionale al Corriere del Mezzogiorno - perché l’Hotel Alvino da anni ha una convenzione con il Comune di Matera.

Quest’ultimo ha a disposizione dieci giornate gratuite da utilizzare presso la struttura per eventi o altre attività. La manifestazione di Btm rientra in questo ambito e non ci saranno incassi».

Anche il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, eslcude che l’iniziativa della Btm possa suscitare polemiche: «sSono opportunità che gestiamo con grande cura anche perché le riserviamo a soggetti dell’associazionismo che spesso non possono permettersi di pagare una struttura. Ma, a scanso di equivoci, è tutto rendicontato e trasparente».