Vittorio Zizza è il nuovo presidente delle Ferrovie Appulo Lucane. Chi é: ex senatore e sindaco di Carovigno

Vittorio Zizza è il nuovo presidente del Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie Appulo Lucane. Già sindaco di Carovigno per dieci anni, dal 2003 al 2013, poi senatore, fino al 2018, attualmente è dirigente della Lega. E' stato eletto dall'assemblea dei soci che si è svolta in mattinata nel Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Sono stati nominati anche Rosella Di Tullio, 53 anni, originaria di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, e Gioacchino Allegretti, 51 anni, originario di Terlizzi, in provincia di Bari.

La Regione: «Buon lavoro»

“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente del CdA delle Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza, e ai due nuovi componenti, Rosella Di Tullio e Gioacchino Allegretti - dichiara l'assessore ai trasporti della Regione, Anita Maurodinoia -.

Sono certa che insieme proseguiremo la proficua collaborazione tra Regione Puglia e FAL, grazie alla quale abbiamo potuto realizzare la visione di un trasporto pubblico su ferro e gomma sempre più moderno, sostenibile ed efficiente e attuare progetti di ampio respiro sulle infrastrutture. Saluto i componenti del CdA uscente e il presidente, Rosario Almiento, ringraziandoli per il lavoro svolto e per la sintonia creatasi in questi anni.”