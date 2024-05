Vinili, ritratti e miti: la Pop Art fra i trulli. In Puglia arriva la mostra di Andy Warhol

A lui, uomo di contrasti, sarebbe piaciuto: passeggiare fra i trulli di Alberobello e, improvvisamente, ritrovarsi una palazzina bianco-trasparente con dentro Marylin Monroe e Mickey Mouse in quadricromia.

A lui, artista di sfide impossibili abituato ai grattacieli svettanti di Manhattan, sarebbe piaciuto ritrovare tra questi coni di pietra le sue copertine dei dischi che gli svelarono la strada maestra a inizio carriera: il ribaltamento del classico concetto di arte non più pezzo unico da collezione ma opera riproducibile all’infinito per la massima diffusione. L’invenzione della Pop Art, appunto. Destinata a cambiare, per sempre, il nostro rapporto con le arti visive. Una rivoluzione, per così dire, se non fosse che la parola - fin troppo abusata - rischierebbe di svuotarsi ormai di significato.

Chissà Andy Warhol cosa avrebbe detto e fatto sotto il sole di Puglia, tra la xylella in agguato e le masserie riconvertite a resort di lusso. Chissà se si sarebbe sorpreso a vedere così tanti turisti americani (e inglesi, francesi, australiani perfino) pronti a invadere già a metà maggio questa cittadina Patrimonio mondiale Unesco anziché le spiagge di Long Island come accadeva nei suoi anni ‘60. Forse avrebbe cominciato a scattare all’impazzata con la Polaroid o a “girare” con la sua microcamera per cogliere un dettaglio o un particolare nascosto per dimostrare che l’identità esiste solo se rapportata al global, che nulla sfugge ai social e che il nostro immaginario è inevitabilmente universale. In Valle d’Itria come tra le scale in ghisa del Village.

Tutto il mondo è paese: questo ci racconta la mostra “Andy Warhol. Life, Pop, Rock” aperta da oggi negli spazi di Casa Alberobello e visitabile fino al 20 ottobre (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 da martedì a venerdì; dalle 10 alle 10 sabato, domenica e festivi): 150 opere, in gran parte proveniente da collezioni private, che scandiscono il percorso di un artista-filosofo poliedrico come forse non ce ne sono più stati dalla fine del Novecento. Organizzata da Bass Culture e Rjma Progetti in collaborazione con il Comune di Alberobello, la mostra è stata presentata ieri mattina e rientra negli eventi del Locus Festival 2024 che festeggia il suo ventesimo compleanno.

Il piatto forte - quello che farà la differenza anche per gli appassionati più esperti - è rappresentato dalle copertine dei vinili che Warhol cominciò a realizzare dal 1949 quando, da giovane grafico presso le case discografiche con sede a New York, sperimentò tecniche e soggetti che sarebbero poi “esplosi” nelle produzioni successive. Ad Alberobello sono esposti rarità e inediti degli anni ‘50 che avrebbero poi alimentato il suo linguaggio multiforme. Tra le copertine dei dischi, oltre alla celebre banana dei Velvet Underground, alla cerniera di “Sticky Fingers” dei Rolling Stones e al mosaico di “A hard day’s night” dei Beatles, ci sono i volti di Count Basie, Paul Anka, Liza Minnelli, John Lennon e della italianissima Loredana Bertè. «È il suo primo approccio con i ritratti - spiega il curatore della mostra Vincenzo Sanfo - che risulterà cruciale per sviluppare un gusto estetico e figurativo pronto a conquistato il mondo con le serigrafie». La ciliegina sulla torta, appunto: in queste copertine di vinili - «quadrati come di forma quadrata sarebbero poi state le sue opere più celebri», chiosa il curatore della mostra - s’intravedono in nuce quei ritratti in quadricromia che sarebbero poi diventati l’oggetto democraticamente più amato. Quei dischi che, acquistati per anni e gelosamente custoditi, hanno cambiato la storia e le nostre vite.

Un artista a 360 gradi che fece della multiformità espressiva il suo punto di forza. Multitasking, si direbbe oggi. C’è la cinematografia con uno spezzone del film “Empire” dedicato al più celebre dei grattacieli, ci sono le immagini elaborate per la rivista “Interview” (scandalistica, ma non solo) ideata e diretta fino a metà anni ‘80, ci sono le polaroid usate per immortalare i protagonisti del cinema e del jet set come Jack Nicholson e Marisa Berenson, ci sono le minuscole formelle in ceramica Rosenthal - altra chicca imperdibile - che difficilmente si vedranno altrove.

Dell’universo creativo del genio della Pop Art la mostra offre altri scorci di un eclettismo che ha segnato la rotta di almeno due generazioni di artisti: da Keith Haring a Jeff Koons passando per Jean-Michael Basquiat che ritroviamo nella mostra con un’opera ciascuno a legittimare la “figliolanza” verso un maestro che neanche si considerava tale. Warhol inventore della Factory: il suo studio concepito come luogo di idee oltre che laboratorio artistico, dove tutto nasceva, moriva e poi ancora rinasceva tra l’eccentrico Lou Reed seduto sul divano e Salvador Dalì e Truman Capote a sorseggiare un cocktail. Il luogo dove i barattoli della Campbell’s Soup moltiplicati senza fine avrebbero per sempre diviso il mondo in ammiratori e detrattori. Il luogo dove la serigrafia avrebbe sostituito il tradizionale quadro con cornice puntando sui ritratti di personaggi mitici per abbattere i vetusti confini tra arte, pubblicità e comunicazione. Quelli di Marylin, di Mao Tse Tung e del Topolino più amato che campeggiano nella parte finale della mostra.

Il trionfo dell’icona come emblema figurativo del ventesimo secolo. Lo stilema artistico capace ancora di dettare legge - nonostante il web, Tik Tok e l’Intelligenza artificiale - ora che siamo già abbondantemente nel ventunesimo.