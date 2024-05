Pereiro gela il Bari: solo un pari con la Ternana, ora serve l'impresa per restare in B

La Ternana riprende il Bari nel finale, adesso si deciderà tutto al ritorno, a Terni, dove però i biancorossi dovranno vincere, altrimenti retrocederanno in Serie C.

L'andata del playout per la permanenza in Serie B è una giostra di emozioni. E si capisce da subito. Ci mette 30 secondi Sibilli per colpire un palo. Poi al 10' Pissardo ipnotizza Casasola dal dischetto. Il Bari va in vantaggio nella ripresa con Nasti, su una grande azione di Ricci. Pereiro pareggia a 8' dal termine, su deviazione di Di Cesare. Finisce 1-1. E ora il Bari deve vincere a Terni. Servirà un miracolo.

Playout Serie BKT, andata: Bari-Ternana 1-1

Marcatori: 14'st Nasti (B), 37'st Pereiro (T)

Bari (4-2-3-1): Pissardo, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maiello, Benali, Bellomo (21'st Achik), Acampora (1'st Maita), Sibilli (29'st Kallon), Nasti (29'st Puscas). A disp.: Brenno, Matino, Luliç, Zuzek, Colangiuli, Aramu, Morachioli, Dorval.

All. F. Giampaolo

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Dalle Mura, Pereiro (40'st Dionisi), Casasola (c), Faticanti (15'st De Boer), Favasuli, Di Stefano (40'st N'Guessan), Lucchesi (40'st Zoia), Luperini, Amatucci, Carboni (30'st Raimondo). A disp.: Vitali, Franchi, Bonugli, Sorensen, Ferrara, Viviani, Labojko. All. R. Breda

Arbitro: Sig. Gianluca Aureliano (Bologna); assistenti: Sig. Alessio Berti (Prato) e Sig. Dario Cecconi (Empoli). Quarto Ufficiale: Sig. Alessandro Prontera (Bologna). VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano), AVAR: Matteo Gariglio (Pinerolo)

Ammoniti: Favasuli (T), Pereiro (T), Bellomo (B), Nasti (B), Di Cesare (B)

Espulsi: al 32'pt allontanato dalla panchina Razzano, prep. portieri Ternana

Angoli: 3-3

Rec.: 4'pt; 5'st

Note: all'11' Pissardo para un rigore a Casasola

Stadio San Nicola; cielo velato, 24°C, terreno in ottime condizioni; 33.808 spettatori (3 tifosi ospiti)