Veglie, spaccata in gioielleria: scatta l'allarme e i malviventi scappano senza bottino

Spaccata in gioielleria a Veglie: auto utilizzata come ariete per spaccare la vetrata. Ma scatta l'allarme e i malviventi scappano. E' accaduto ieri notte, intorno alle 2.30, a Veglie dove è tornata ad agire la banda delle spaccate dopo i tentativi andati in fumo la scorsa settimana ai danni di attività commerciali di Guagnano, Salice e Veglie.

Cosa è successo

I malviventi hanno utilizzato un'Alfa Mito rubata - il cui furto è stato regolarmente denunciato nei giorni scorsi - per sfondare la saracinesca di una gioielleria di Veglie, la “Mary Coral” situata in via Salice Salentino.

L'infisso di metallo resistente, visibilmente danneggiato, pur resistendo all'impatto ha comunque mandato in frantumi la vetrata della porta di ingresso e fatto attivare immediatamente il sistema di allarme. Sul posto sono arrivati i vigilanti dell’istituto “Ggs la Velialpol”, l'auto utilizzata dai malviventi era stata abbandonata in strada ma dei malviventi nessuna traccia. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Campi Salentina che hanno effettuato un sopralluogo all'interno dell'esercizio commerciale insieme al titolare della gioielleria. I militari hanno effettuato i rilievi necessari, un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di video sorveglianza.