Rapina a mano armata in gioielleria in pieno centro: fuggono in due

Una rapina è stata compiuta questa mattina in una gioielleria del centro cittadino di Trinitapoli, nel nord Barese. Secondo quanto emerso finora, ad agire sarebbero state due persone: una avrebbe fatto irruzione nel negozio di preziosi riuscendo ad arraffare merce per un valore complessivo di qualche centinaio di euro; l'altra invece avrebbe atteso all'esterno il complice e insieme si sarebbero dati alla fuga.

A impedire che il bottino fosse ingente, è stato l'intervento dei carabinieri allertati da una segnalazione arrivata al 112.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i militari della sezione operativa della compagnia di Barletta che hanno anche acquisito le immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza del punto vendita e della zona. Al momento della rapina, nella gioielleria non c'erano clienti ma solo il titolare e il personale. Indagini sono in corso per identificare gli autori del colpo.