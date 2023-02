Tentata rapina al centro commerciale: puntano alla gioielleria, ma era chiusa. Caccia ai banditi

Le modalità del raid non sono inedite. E il tentativo di assalto, come accaduto in passato, non è andato a buon fine. Tentata rapina nella mattina di oggi all'interno del centro commerciale "Le Colonne”, a Brindisi. Nel mirino dei banditi la gioielleria “Stroili”. I malviventi hanno fatto irruzione nella galleria alle 8.30 in sella ad uno scooter, entrando da una porta di servizio. È probabile che ritenessero che all'interno del negozio a quell'ora fossero già presenti i dipendenti della gioielleria, invece si sono trovanti dinanzi le serrande ancora abbassate. A quel punto, i due banditi (entrambi con il volto coperto dai caschi) hanno pensato bene di darsi alla fuga a mani vuote, spaventati molto probabilmente dalla presenza del personale di vigilanza, lasciando la galleria (non ancora aperta al pubblico) attraverso una porta laterale, scardinata dagli stessi malviventi poco prima di entrare in azione. Sul posto poco dopo sono accorse le pattuglie dei carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze del personale presente all'interno della struttura.

Le indagini

È caccia ai due banditi. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere del servizio di videosorveglianza. I fotogrammi in possesso degli esperti vengono ora visionati con cura per cercare dettagli che possano incastrare gli organizzatori di un assalto che, come scopo, prevedeva molto probabilmente di fare incetta di gioielli ed altri monili presenti nelle teche con vista al pubblico. Controlli e posti di blocco sono stati attivati in città, nei pressi del complesso commerciale.