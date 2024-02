Torna la banda della spaccata: tentato furto di notte in centro

La banda della spaccata torna a colpire in città: tentato furto nella notte in pieno centro: nel mirino dei malviventi la profumeria “Amore”, in corso Garibaldi. Ignoti avrebbero sfondato una delle vetrine, utilizzando un'auto come ariete. Stando a quanto appurato dagli agenti della Mobile della Questura di Brindisi, che giunti sul posto hanno raccolto la testimonianza della proprietaria del negozio, i ladri pochi secondi dopo il raid si sarebbero dati alla fuga senza bottino. In mattinata sono stati eseguiti anche accurati rilievi da parte della polizia scientifica. Visionate anche le immagini registrate di alcune telecamere di videosorveglianza. Indagini sono in corso per risalire agli autori dell'assalto, che avrebbero fatto perdere le tracce a bordo dello stesso mezzo utulizzato per tentare di fare irruzione nel negozio.