Spaccata alla gioielleria del centro, ma arrivano i vigilanti e i ladri fuggono

Tentativo di spaccata questa notte attorno alle 1:15 alla gioielleria Fiume Naviglio di Brindisi, nel centralissimo corso Roma, una delle più antiche gioiellerie della città.

Fuga e inseguimento

I malviventi hanno usato una Fiat Panda come ariete per sfondare una delle vetrine, ma è scattato immediatamente l'allarme e sono arrivate le pattuglie della Cosmopol, che hanno messo in fuga i malviventi. Nel frattempo sono arrivati anche i poliziotti e ne è nato un inseguimento. Danni alla vetrata corazzata, che peraltro era stata rifatta in una recente ristrutturazione. Non sono stati portati via soldi né gioielli poiché i banditi hanno avuto la necessità di fuggire immediatamente.

Sono in corso le indagini dopo i rilevi effettuati dalla Polizia Scientifica che ha proceduto anche all'esame delle telecamere della zona.