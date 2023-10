Salento, incendio doloso nel deposito artigianale: rompono il lucchetto e mettono a fuoco tutto

Incendio doloso presso un deposito nella zona artigianale di Otranto. Verso le otto del mattino, ignoti si sono introdotti presso il deposito che non è presidiato in quanto la costruzione è ancora un rustico e non è terminata.

I piromani hanno rotto il lucchetto e si sono introdotti nel deposito. Qui hanno ammucchiato del materiale infiammabile ed hanno dato fuoco.

L'allarme

Alle 8:30 è scattato l’allarme dato dai frequentatori della vicina pescheria che hanno notato il fumo che fuoriusciva dall’immobile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani i Carabinieri e la Polizia.

I danni sono ingenti poiché è stato danneggiato una parte del soffitto e ora bisogna controllare la staticità dello stesso. Mentre è in corso la verifica e la quantificazione dei danni, proseguono le indagini per accertare chi sia l’autore (o gli autori del gesto).