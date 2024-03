Salento, incendio in un deposito di plastica: intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio a Veglie - in provincia di Lecce - nella tarda serata di ieri. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecce, distaccamento di Veglie, lungo la strada Delli Gradi.

L'incendio ha interessato un deposito di cassoni in plastica, utilizzati nel campo agricolo per il confezionamento della frutta, il quale aveva il potenziale di propagarsi rapidamente, mettendo a rischio persone e beni. Le squadre dei vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento e bonifica, agendo con determinazione e professionalità per contenere la situazione.