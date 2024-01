A fuoco un locale nel centro cittadino. I proprietari pubblicano le foto sui social: «Sei il nulla mischiato col niente»

A fuoco un pub nel pieno centro di Trani: il Macao, famoso per i cocktail e punto di ritrovo di numerosi giovani in città. Il rogo probabilmente è doloso. Non si registrano feriti e neppure intossicati. Secondo quanto si apprende le fiamme hanno danneggiato suppellettili e arredi del locale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri che indagano su quanto accaduto aiutati dai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Il messaggio

A rendere nota la storia è lo stesso locale, con un post sul proprio profilo Instagram: «Non sei altro che il nulla mischiato col niente. Il Macao non smetterà mai di vivere». «Torneremo presto», scrivono i proprietari.