Incendio nel condominio, almeno 15 persone evacuate dai balconi nella notte

Tragedia sfiorata nella notte a Bari: palazzina a fuoco e almeno 15 persone evacuate dai balconi. Al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo divampato in un appartamento in via Giulio Petroni 14 (nel quartiere Carrassi), attorno a mezzanotte. Non ci sarebbero vittime. l'incendio si sarebbe sviluppato da una coperta elettrica o da uno scaldaletto acceso dall'uomo residente nello stabile.

Evacuati i condomini

Un'anziana che si trovava nell'appartamento al piano superiore, invaso dal fumo, è stata soccorsa e fatta uscire dal balcone con l'autoscala dei vigili del fuoco. La strada è stata bloccata per ore. Le operazione di soccorso sono terminate dopo le 2.