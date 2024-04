Auto a fuoco a Lecce: si pensa a un incendio doloso

Un'auto a fuoco a Lecce, intorno alle 23 di ieri sera, in via Ottorino Specchia. Il rogo ha riguardato una Fiat 126.

Dai primi accertamenti effettuati immediatamente dopo l'evento, è emerso che le fiamme hanno interessato l'abitacolo del veicolo, ma sono state prontamente estinte da alcuni residenti con mezzi di fortuna. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per completare l'operazione di bonifica dell'auto coinvolta nell'incidente. Le prime indagini condotte lasciano supporre che l'evento abbia avuto una natura dolosa, tuttavia ulteriori approfondimenti sono in corso per determinare le cause esatte dell'incendio.