Un incendio nella notte: a fuoco un'auto, una Hyundai, modello I30, di proprietà di un uomo di 39 anni a Merine, frazione di Lizzanello. L'episodio è avvenuto su Via Lizzanello. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco di Lecce, che hanno spento l'auto e messo in sicurezza la zona.

Non si registrano danni se non all'auto coinvolta dal rogo. In corso le indagini per capire la natura dell'incendio.