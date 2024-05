E dietro le quinte scopri il segreto romantico dell’affascinante teatro calcistico giallorosso che chiuderà a Napoli, domenica, il secondo anno consecutivo in serie A, pensando già alle conferme del domani. È il segreto della salentinità più vera. Sul campo i ragazzi che Corvino scopre nei più remoti angoli del mondo pallonaro, a gestire i sogni solo gente di casa nostra, la nostra terra, il Salento nell’anima.

Dal presidente Saverio Sticchi Damiani, agli amici che hanno creduto in lui sin dalla prima ora, con i tempi ancora magri della serie C, e hanno messo insieme una società che ha saputo farsi modello nazionale, in un calcio in cui le figure italiche storiche, dai Rizzoli, ai Moratti, agli Agnelli, ai Viola, ai Sensi, agli stessi Iurlano e Semeraro, e a quanti altri animavano quelle stagioni che vivevano sì un calcio autenticamente romantico, prima dell’invasione dei grandi gruppi arrivati da lontano con lingue e logiche diverse. «C’eravamo, quando ci chiamò il presidente. Ci aveva affascinati. Ci abbiamo creduto e ci crediamo. Il Lecce per il Salento, per tenerne alto il nome», dicono in coro tutti, felici. «Questo Lecce sarà ancora in A», per vincere la scommessa già anticipata da Saverio Sticchi Damiani. Dice Corrado Liguori, appassionato vice-presidente. «Ci siamo salvati a scapito di formazioni che stavano in A da diversi anni, in un campionato livellato verso l’alto con otto compagini sul filo del rasoio. È stato un Lecce eccezionale con Corvino e Trinchera, ma si è esaltato in tutto. L’intero gruppo-Lecce in ogni settore si è mosso con spirito positivo, dalla squadra, alla società, a tutte le figure nessuna esclusa, ai tifosi con il tutto esaurito in casa e le grandi presenze fuori, alla stampa. Mi piace fare una dedica speciale ai soci, ad Alessandro Adamo, ai Carofalo, da papà Salvatore a Dario e Silvia, tutti quelli della prima ora che ci hanno creduto da subito, e poi a Luciano Barbetta, a Picci, a Collardi, un grazie all’amministratore delegato Sandro Mencucci, a Chiara Carrozzo, ad Alessandro Tondi e a tutto il personale che ha lavorato con professionalità e abnegazione». Ora occhio al futuro. «Salvarsi l’anno prossimo significa garantirsi quattro anni di serie A cosa mai accaduta nella lunga storia leccese. Sarà un anno importante: penso alla copertura dello stadio, al Centro Sportivo. Fatemi dire un grazie anche a D’Aversa, per quello che ha saputo fare con la squadra».

Azionista della prima ora, già vice presidente e amministratore delegato, Alessandro Adamo, cura i rapporti con le Istituzioni, Figc e Leghe. «Si chiude un campionato - dice - nel quale non siamo mai stati a rischio, ci siamo mossi nel solco della continuità. Questa salvezza ci dà l’incentivo a fare meglio nel prossimo anno. Straordinario il contributo fornito da tutti, ciascuno per la sua parte, dall’area tecnica a quella amministrativa, ai funzionari e naturalmente ad una tifoseria semplicemente eccezionale e determinante per la carica continua fornita alla squadra. Nel panorama calcistico nazionale il nostro Salento non è più un vaso di coccio, in mezzo alle realtà di ferro. Nel rispetto delle nostre risorse con l’attenzione a quello che otteniamo dai diritti televisivi ci preoccupiamo di gestire il futuro, senza ricorrere a prestiti bancari, una gestione che garantisca il domani». Consiglieri della prima ora anche i Carofalo. Dice papà Salvatore. «Grazie alla salvezza in anticipo abbiamo vissuto un finale tranquillo. In questi anni il Lecce ha compiuto autentici miracoli, io spero che questa conferma in serie A sia importante anche economicamente per il Salento, ci siano più imprese, più aziende. Vale la pena sottolineare l’importanza dell’acquisto del terreno per un Centro Sportivo della società. Sistemare lo stadio con la copertura sarebbe un grande evento a favore della nostra gente. Ricordo quando con il presidente Saverio ci preoccupammo di migliorare le condizioni per i portatori di handicap». Dice Silvia. «È stata una salvezza emozionante, con un anticipo inaspettato, un campionato strepitoso ha visto in zona salvezza formazioni blasonate rispetto a noi. Ci siamo salvati per il grande orgoglio della squadra con giovani di valore e giocatori di tanta esperienza. Determinante la perfetta sintonia fra area tecnica e società. L’umiltà, il realismo, la capacità di restare con i piedi per terra, la programmazione che parte da lontano l’attenzione del presidente ai minimi particolari, ci garantiranno anche il futuro prossimo». Una linea condivisa anche dal fratello Dario. «Società, staff tecnico, una tifoseria unica a livello nazionale con numeri stratosferici in casa e fuori, i grandi segreti. È stata una squadra esempio di calcio sostenibile, con giovani debuttanti voluti da Corvino e Trinchera. L’orgoglio di essere dopo Napoli l’unica squadra del Sud. Il futuro? La proprietà di un territorio è un top importante». Da Nardò, Luciano Barbetta, imprenditore di valore, da due anni in società. «Mi sono unito alla società giallorossa dopo 53 anni di imprenditoria. Il Lecce ha esercitato su di me un potere straordinario. Due anni, due salvezze, mi dicono che sia un portafortuna. Ma la fortuna l’hanno portata il presidente e Corvino con le loro competenze ed il loro amore per la squadra, una formazione di alto profilo. Grande merito per questa salvezza anticipata, per il team societario, per quello tecnico, per i tifosi». Dalla Svizzera, un salentino imprenditore in terra elvetica, Pascal Picci. «Pare un vero miracolo, lo dico con i miei amici Boris Collardi e Alvin Sariaatmadja. Tutti felici di fare qualcosa per il Lecce. Tanti meriti a Gotti ma anche a D’Aversa per la parte iniziale. Un lavoro egregio. La serie A è importantissima per la nostra realtà economica».