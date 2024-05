Firenze, la Fiorentina, ma anche l’Inghilterra, il Leeds United. Lo stile, la classe. Sandro Mencucci, segno zodiacale del cancro, competenza e fortuna. «Da consulente ho vissuto la promozione dalla serie B, poi da amministratore delegato due conferme in serie A - sottolinea -. Per questo sono stato davvero fortunato», dice con una modestia che è il segno dell’uomo.

Mencucci è certamente uno degli acquisti più significativi del presidente Saverio Sticchi Damiani, magari anche in questo caso con il contributo di Pantaleo Corvino, il quale a Firenze, in dieci anni di lavoro, aveva avuto modo di conoscere sino in fondo l’uomo e l’amministratore delegato. Sorride, il toscano, 63 anni. «È stato affascinante passare da Firenze a Lecce, la Firenze del Sud. Sono innamorato del Salento, stare nel Lecce è fantastico, per il presidente e la sua compagnia, per ritrovarsi Leo, e con lui Trinchera, con gli uomini di questa società, con tutti coloro che ci lavorano, che danno il proprio contributo, con una tifoseria che forse non ha uguali». Crede nel valore della programmazione, Mencucci. «Come quella del presidente, di questa società. Qui niente accade per caso. La salvezza anticipata è il segno di chi ha saputo guardare avanti con oculatezza e competenza. Di chi ha saputo gestire il cammino di un campionato difficile secondo le situazioni. È la salvezza della salentinità, io sono l’unico non salentino in questa splendida realtà sociale. Sono stato adottato da questa gente meravigliosa, sono entrato nel gruppo». Commercialista di professione, sa fare i conti con competenza e giudizio, come già faceva nella Fiorentina dei Della Valle, una delle ultime famiglie nobili di un calcio ormai in mani straniere. «Il calcio dei fondi di investimento che non ci riguarda». Perché. «È bello sapere che in questa realtà, a Lecce, ci sia uno dei segnali più significativi delle poche società italiche ormai in atto. Qui stiamo conciliando il risultato sportivo con quello economico. Questa società che si autostima vince riuscendo anche a scongiurare o ridurre al minimo le situazioni di debito». Sembra una linea che arriva da lontano, dalla preziosa esperienza toscana con la Fiorentina, 17 anni, e dalla stessa esperienza in Inghilterra con il Leed del quale è stato per tre anni Board Member. «Ho avuto la fortuna di avere due straordinari presidenti, Andrea Della Valle, un grande imprenditore, Saverio Sticchi Damiani, un grande professionista, entrambi illuminati. Fare l’amministratore delegato è un ruolo delicato e impegnativo. Farlo con persone serie e competenti è un bel vantaggio». E ribadisce. «A Lecce mi è stato tutto facile - dice - perché lavoro con persone di grande valore e ammirevoli sotto tutti gli aspetti. Come si dice, pochi ma buoni ed in pochi siamo riusciti a svolgere al meglio il proprio lavoro». Attribuisce alla vittoria in trasferta contro la Salernitana la chiave cruciale della via della salvezza. «Un risultato importante, così come il pareggio di Cagliari». E adesso il domani, l’appuntamento con la storia della terza salvezza consecutiva fissato dal presidente leccese. «Il Lecce ha l’orgoglio di essere la squadra più a Sud d’Italia, in attesa degli esiti finali del campionato di B. Siamo gente che non ama fare proclami come ha ribadito lo stesso presidente. Abbiamo la consapevolezza che l’asticella della serie A si è già alzata con l’arrivo di squadre e società solide come il Parma ed il Como. Contiamo di tenere alto l’orgoglio del Salento, in una stagione importante sotto tutti i punti di vista, con uno stadio sempre più all’altezza dei ruoli e con un Centro sportivo di proprietà sul quale lavorare per un grande futuro».