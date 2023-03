Il cane rischia di essere investito dalle altre auto: recuperato da Maria, ora è salvo

Un bel gesto generoso dopo un triste episodio ha salvato la vita a un cane. Tutto è accaduto sulla statale 106, precisamente in prossimità della deviazione per Castellaneta Marina. Maria Nardò, coordinatrice delle guardie ‘Nita Ambiente’, ha salvato da morte sicura un cane non soccorso dopo essere stato investito e lasciato al centro della carreggiata. L’animale avrebbe potuto causare anche conseguenze gravi ai veicoli in transito.

I fatti

La coordinatrice stava rientrando nella sede di Castellaneta, insieme al collega coordinatore, Leonardo Galante. A distanza hanno avvistato il cane per terra. Si dimenava e tremava vistosamente. Galante ha accostato immediatamente l’auto al ciglio della strada. Nardò, invece, si è avviata con tempestività verso il cane: l'animale si è lasciato avvicinare e così è stato portato vicino al mezzo parcheggiato.

Nardò e Galante lo hanno avvolto in una coperta e portato al centro veterinario San Raphael di Castellaneta città. L’auspicio è che venga adottato da qualche persona di buon cuore. Come quello già dimostrato da Maria Nardò: la sua sensibilità testimonia i valori della responsabilità verso chiunque.