Vasco Rossi è in Puglia: le prove per il tour, le novità della band e le prime info sulla scaletta

Il Blasko è tornato. Vasco Rossi è nuovamente in Puglia, a Castellaneta marina in provincia di Taranto. Come ogni anno si rinnova la tradizione e anche nel 2023 il Kom sta preparando il suo tour nella discoteca Cromie.

Il 7 maggio le prime prove. «Prime sensazioni con i primi pezzi..sono molto positive. Evvivaaa! - ha scritto la rockstar - Sarà uno spettacolo sorprendente. I musicisti sono già tutti preparati, hanno fatto tutti perfettamente il Kom-pito a casa e sono pieni di energia e voglia di ricominciare per…lo spettacolo più potente ed entusiasmante dell’universo!».