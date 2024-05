Perseguitava l'ex convivente, 43enne arrestato

Un 43enne di Laterza (Taranto) è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti dell'ex convivente e resistenza a pubblico ufficiale. La notte scorsa l'indagato ha raggiunto l'abitazione della donna cercando a tutti i costi, con atteggiamento molesto e in evidente stato di alterazione psicofisica, di avere un contatto con lei. Il 43enne ha cercato anche di manomettere la caldaia dell'abitazione dell'ex convivente pur di spingerla ad aprigli la porta.

L'intervento immediato dei militari, giunti su richiesta della vittima, ha consentito di bloccare l'uomo, che ha cercato di sottrarsi all'identificazione, spintonandoli e tentando la fuga.

La vittima ha poi denunciato una serie di condotte violente e vessatorie da parte del suo ex. L'uomo è stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina per uso personale e segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di droga.