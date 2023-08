Cede un balcone del B&b, turista precipita al suolo e sfiora un gruppo di bambini: ferito

Tragedia sfiorata nell’abitato di Polignano a Mare dove un balcone, per cause in corso di accertamento, ha ceduto. Stando a quanto si apprende, il cedimento si è verificato nel pomeriggio da un edificio edibito a B&B di via Cerere dove un turista è precipitato sull’asfalto, sfiorando un gruppo di bambini che stava giocando nelle vicinanze.

Sul luogo dell’accaduto sono quindi intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso il turista ferito, trasportandolo d’urgenza in “codice rosso” in ospedale. Sul luogo dell’accaduto anche gli operatori dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per i dovuti rilievi.