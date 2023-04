Dal palazzo del 700 cade un grosso masso: tragedia sfiorata. E il sindaco attacca la Città metropolitana

Tragedia sfiorata questa mattina nel centro di Giovinazzo. Un grande masso, ovvero un gattone della facciata dell’istituto Vittorio Emanuele II di via Marconi, un edificio del Settecento, si è staccato ed è venuto giù. È accaduto alle 9.15 in una zona molta frequentata e trafficata. La tragedia fortunatamente è stata solo sfiorata. E in un post su facebook il sindaco Michele Sollecito si è scagliato contro la Città metropolitana, proprietaria dell’antico immobile. “Stamattina - sbotta il primo cittadino - l’ennesimo distacco di un grande masso dal balcone dell’istituto. Qualcuno poteva rimetterci la pelle, ora basta.

Il precedente

Già qualche mese fa, un altro masso cadde sul sagrato di San Domenico e anche quella volta si è rischiato un incidente mortale. Ho chiarito alla Città metropolitana tutte le responsabilità di questa incuria e di questa assenza di manutenzione. Ora basta, non ci accontentiamo - è lo sfogo di Sollecito - di una messa in sicurezza di emergenza, pretendiamo lavori di manutenzione definitivi per tutti i cornicioni, balconi e finestre dell’edificio”.