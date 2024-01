Due persone sono rimaste ferite a Toritto, in provincia di Bari, a causa del crollo di un balcone in via Bonacchi.

I feriti sono dei passanti: si tratta di due anziani, un uomo e una donna, colpiti alla testa dai calcinacci.

Coppia sotto choc

La coppia, sotto choc, è stata soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull'accaduto.