Crolla il balcone di una palazzina di Arca Puglia: paura nel quartiere San Paolo

Il balcone di una palazzina del San Paolo, di proprietà di Arca Puglia, è improvvisamente crollato nel pomeriggio di oggi a Bari. L’immobile, situato in via Umbria, si trova di fronte alla chiesa. Per fortuna, non risultano esserci feriti né tra chi abita nel palazzo né tra i passanti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco. Non è ancora chiaro quali possano essere state le cause del crollo improvviso, anche se stando a quanto commentano via social i residenti sembra che ci fossero infiltrazioni di acqua nello stabile. Al momento non è noto se la situazione fosse stata segnalata ad Arca Puglia.